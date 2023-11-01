桃園萬聖城活動在大小朋友討糖趣（Treat or Trick）活動中圓滿落幕，總計11天創紀錄共吸引94萬人次參與。（觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真）
桃園萬聖城活動在大小朋友討糖趣（Treat or Trick）活動中圓滿落幕，總計11天創紀錄共吸引94萬人次參與。（觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真）
桃園萬聖城活動在大小朋友討糖趣（Treat or Trick）活動中圓滿落幕，總計11天創紀錄共吸引94萬人次參與。（觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真）
桃園萬聖城活動在大小朋友討糖趣（Treat or Trick）活動中圓滿落幕，總計11天創紀錄共吸引94萬人次參與。（觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真）
桃園萬聖城活動在大小朋友討糖趣（Treat or Trick）活動中圓滿落幕，總計11天創紀錄共吸引94萬人次參與。（觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真）
桃園萬聖城活動在大小朋友討糖趣（Treat or Trick）活動中圓滿落幕，總計11天創紀錄共吸引94萬人次參與。（觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真）
桃園萬聖城活動在大小朋友討糖趣（Treat or Trick）活動中圓滿落幕，總計11天創紀錄共吸引94萬人次參與。（觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真）
桃園萬聖城活動在大小朋友討糖趣（Treat or Trick）活動中圓滿落幕，總計11天創紀錄共吸引94萬人次參與。（觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真）
桃園萬聖城活動在大小朋友討糖趣（Treat or Trick）活動中圓滿落幕，總計11天創紀錄共吸引94萬人次參與。（觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真）
桃園萬聖城活動在大小朋友討糖趣（Treat or Trick）活動中圓滿落幕，總計11天創紀錄共吸引94萬人次參與。（觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真）
桃園萬聖城活動在大小朋友討糖趣（Treat or Trick）活動中圓滿落幕，總計11天創紀錄共吸引94萬人次參與。（觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真）
桃園萬聖城活動在大小朋友討糖趣（Treat or Trick）活動中圓滿落幕，總計11天創紀錄共吸引94萬人次參與。（觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真）

為期11天的「2023桃園萬聖城－魔幻廚房」在桃園藝文廣場盛大展開，歷年最長，共吸引超過94萬人次參與，創下有史以來最熱鬧的慶祝盛況，觀光旅遊局長周柏吟感謝大家參與，也預告11月4日至12日石門水庫的「火影忍者修煉嘉年華」將接棒，是首場與全球知名動漫IP「火影忍者」攜手合作的路跑活動，歡迎大家前來參加。

觀光旅遊局長周柏吟表示，萬聖節活動向來深受年輕人和小朋友喜愛，今年的萬聖城活動設計也朝年輕化進行，首度推出萬聖城AR濾鏡、NFT，也有萬聖變裝大賽、萬聖踩街大遊行，讓大小朋友都可以盡情變裝展現自我。

周柏吟說，針對年輕族群也設計萬聖變裝音樂派對、變裝電音派對和動漫演唱會，還邀請親子界偶像天團MOMO家族和YOYO家族的哥哥姐姐們領軍帶動跳，11天推出不同主題之夜，讓來到桃園萬聖城的民眾天天有驚奇，昨晚桃園萬聖城活動在大小朋友討糖趣（Treat or Trick）活動中圓滿落幕，總計11天創紀錄共吸引94萬人次參與。

周柏吟表示，謝謝大小朋友對今年桃園萬聖城的喜愛，明年將繼續推出更精采更盛大的萬聖城活動，今年萬聖城活動雖然告一段落，但是桃園精彩活動會一直推陳出新，他預告本周末起、11月4日至11月12日即將在桃園石門水庫舉辦「火影忍者修煉嘉年華」，是首場與全球知名動漫IP「火影忍者」攜手合作的路跑活動，歡迎大家前來參加。更多「火影忍者修煉嘉年華」活動資訊，請上https://www.tycg-anime-run.com/。

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