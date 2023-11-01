為抗議澳洲政府對以色列與哈瑪斯衝突的立場，一群親巴勒斯坦抗議者今天上午衝入並占領澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）的辦公室。

數十名親巴勒斯坦的抗議者今天上午衝入占領馬勒斯的辦公室，並靜坐抗議。部分抗議人士以腳踏車鎖勒住自己的脖子，拒絕離開。

抗議者並在辦公室大樓外掛上寫有「停止種族滅絕」，以及「解除以色列武裝」等標語。

根據澳洲媒體news.com.au報導，目前警方已抵達現場。維多利亞州警方發言人表示，這個地區將有大批警力駐守，防止破壞和平並確保社區安全。

馬勒斯稍早透過辦公室發出聲明表示，他知道位在吉朗（Geelong）的辦公室發生抗議活動，首先關心的是同事的安全。

聲明也指出，馬勒斯目前以副總理兼國防部長的身分在海外參加會議，抗議者破壞財產及物品的行為是不可接受的。和平抗議是澳洲民主的基本權利，重要的是安全及適當地進行。