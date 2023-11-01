美國專家分析，如果黎巴嫩真主黨（Hezbollah）加入以色列與巴勒斯坦哈瑪斯戰事，從以色列北邊發動飛彈襲擊，美國恐將需要在中東戰事和捍衛台灣所需的武器之間直接做權衡。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，亞洲愈來愈擔心俄烏戰爭及以色列與哈瑪斯（Hamas）的戰事正在耗盡美國武器和彈藥庫存，使得美國在捍衛台灣抵禦中國潛在進犯方面處於較弱勢地位。

專家指出，雖然存在一些重疊，但烏克蘭地面戰或抵禦從加薩發射的短程火箭所需的武器，與台灣海峽海上衝突中所需的武器不同。然而，獲伊朗支持的黎巴嫩民兵真主黨若加入以巴戰局，情勢可能改觀。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）資深研究員卡瓦納（Jennifer Kavanagh）表示，以色列與哈瑪斯在加薩的戰事規模有限，「對美國提供資源來說可能不會構成太大問題」。

例如，在烏克蘭每天可能會用上6000到8000發彈藥，而以色列國防軍每週大約用到5000發。卡瓦納說：「這雖然會給美國帶來挑戰，但鑒於美國已經在加速生產彈藥，仍將做得到。」

然而卡瓦納指出，一旦戰事擴大，真主黨也加入戰局，「事情就會變得更艱難，權衡也會變得更嚴峻。真主黨可能擁有超過15萬枚飛彈，以色列估計真主黨可能會以每天6000到8000枚的速度發射這些飛彈」。

卡瓦納表示，這可能會促使以色列請求美國提供「愛國者」（Patriot）等防空系統，而愛國者目前已供不應求，因此將會直接從美國為印度太平洋地區安排的軍備中取走。

卡瓦納表示，另一個問題在於長程飛彈方面。她說：「如果以色列與真主黨的衝突加劇，或是伊朗變得更直接參與衝突，以色列可能會認為有必要執行一些較為遠程的攻擊。不只是對黎巴嫩南部的短程空襲，可能還會攻擊敘利亞境內的真主黨目標，或是伊朗資產。」

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）今年1月曾公布模擬中國犯台的兵棋推演結果，在24次兵推中證明了遠程飛彈在美國捍衛台灣的行動方面至關重要。

戰略暨國際研究中心報告顯示：「遠程飛彈至關重要，因為中國空防一開始非常強大，沒有飛機能接近到可以投下短程彈藥的程度。即使是匿蹤戰機也有風險。」

華府智庫「史汀生研究中心」（Stimson Center）資深研究員格里科（Kelly Grieco）表示：「如果我們嚴肅看待印太地區，就意味著我們必須決定輕重緩急。」

格里科指出，美國將必須誠實處理這些權衡問題。她說：「戰略免不了做取捨。如果美國嚴肅看待印太地區和嚇阻中國，將不得不喬好目標和可用手段，這有時需要做出艱難的抉擇。」

至於這是不是代表著中國有機會對台灣採取行動，卡瓦納給了否定的答案，不過她說，這可能會讓北京當局有「更多迴旋餘地」，得以在印太地區變得更強勢。

「他們（中國）覺得自己多了一些迴旋餘地，或者至少可能會對測試底線能推進到何種程度感興趣。」