台中市警局刑大10月中旬破獲種植大麻毒品案，查扣15株大麻，暫置於辦公室。警方1日表示，送鑑驗前要先風乾或烘乾，再裝袋。（警方提供／陳淑芬台中傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

大麻植株送鑑驗過程大公開，中市警妙喻根本「大麻告別式」。

台中市警局刑大今年10月中旬破獲種植大麻毒品案，查扣15株大麻，暫置辦公室常飄出特殊氣味。刑大1日表示，依送請鑑驗入庫規定，植株要先風乾或烘乾，近日已動手「處決」。有員警打趣說，最近緝毒「戰力十足」；有人擔心影響嗅覺；也有人笑稱，送鑑驗先拍照、全株完整保留，清洗、風乾並裝袋，根本是場「大麻告別式」。

台中市刑大偵一隊今年10月中旬查獲種植大麻毒品案，查扣大麻植株15株、大麻成品5包及栽種設備一批，查扣的大麻植株就暫放在刑大辦公室內，根據案件審理流程，毒品查獲後要送請鑑驗後入庫，警方要先將大麻植株風乾或烘乾，並裝袋編號，先送入台中地檢署贓物庫，再送往法務部調查局鑑驗。

刑大偵一隊近日動手「公開處決」該批大麻盆栽，刑大偵一隊隊長謝岳熹表示，大麻植株先拍照，再淋濕盆栽土壤，軟化根部著力點，自盆栽拔取時要完整保留根、莖、葉結構，用水沖清掉根部土壤及雜質，再進行風乾及裝袋。

這批大麻植株暫置在刑大辦公室期間，飄出濃濃特殊異味，成為員警私下熱門話題，有人打氣說「處決」大麻送鑑驗過程是「大麻告別式」；不知情員警質疑，為何總聞到類似九層塔或夜來香的特殊氣味？還有人私下玩笑表示，最近緝毒都「戰力十足」、能量滿滿；也有員警說，聞久了竟然沒異味了，擔心嗅覺被影響了。

刑大表示，大麻毒品在我國屬第二級毒品，製造、販賣第二級毒品可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，施用則為3年以下有期徒刑，大麻毒品的四氫大麻酚（THC）會導致人產生被害妄想、錯覺、幻覺、焦慮、睡眠障礙等戒斷症狀，造成記憶、學習與認知等危害，呼籲年輕朋友切勿因一時好奇而嘗試，以免自毀前程，後悔莫及。

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