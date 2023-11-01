【全程字幕】三巨頭密談「沒共識」！柯文哲揚言不用再談 侯友宜曝密會內容籲：兩黨主席不要堅持舊有方式 @ChinaTimes

【LIVE直播】朱柯侯三巨頭密會談什麼？ 侯友宜最新回應

國民黨總統參選人侯友宜1日回應朱侯柯夜談，表示要用新的方式讓2黨共同往前推進。（張朝欣攝）

國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲昨（10月31日）晚間密會53分鐘；今日三人幾乎同時被詢問昨晚密會內容，其中柯營表示，因侯堅持希望不要全民調，因此在國民黨無新方案之前，「那可能也不需要再見面」。但同一時間，侯友宜今(1日)被問到會談內容，僅回應，大家都很忙，時間很難敲定，好不容易敲定時間見面多認識、聊一聊，希望大家彼此之間多多溝通，往前推進藍白合。

侯友宜，在過程當中都希望大家能夠拿出新方式面對政黨協商，不要再去堅持舊有的方式，面對政黨協商，兩黨主席都要去思考，共同往前推進。柯文哲是否有提出新的合作方式？侯友宜回應，新的方式兩黨主席會重新思考，如何在政黨合作上共同面對，這才是解決問題的關鍵，期待多一點善意、開放，互相體諒，一起往前推進。

媒體詢問「三人密會是競辦執行長金溥聰放出消息?」侯友宜回應，你們想太多，跟金執行長無關，甚至我都沒講地點只告訴時間，不要很多事情賴到執行長身上。

被問及民進黨總統參選人賴清德先前稱「藍白合就是空」，侯友宜強調，民進黨政府執政多年，看到只有一個「貪」；為了選舉不斷改變很多政策方向，就是「騙」。現在6成民意都希望藍白合作，他把人民聲音當作空氣，就是「空」， 所以民進黨是「貪、騙、空」。