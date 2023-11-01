全球疫後國境解封，出國旅遊潮大爆發，ITF台北國際旅展將於11月3日(五)至6日(一)在台北南港展覽館登場！《中時新聞網》11月3日(五)中午12:30將在旅展會場進行YouTube直播，並邀請旅遊達人布萊N分享旅展搶好康及避地雷攻略，此外觀看直播粉絲將有機會獲得各式大禮包，包括帽子、手提袋、防寒耳罩、2024精美桌曆、杯墊、筆記本、撲克牌、明信片、柯南&鬼太郎貼紙等超過200件贈品，關於這次旅展的優惠及活動也一次幫大家整理在這裡。

東京多摩地區大自然環抱的奧多摩湖，到了秋季染上楓紅，景色更是迷人。（東京觀光事務所台灣辦事處提供）

「日本」一直是台灣人出國旅遊最愛的國家，東京攤位力邀到展場的朋友感受踩著自行車，透過「虛擬實境(360°VR)」探訪東京多摩地區地標。體驗方法簡單又有趣，只要在現場騎上自行車，戴上VR配備，馬上置身於多摩地區的自然美景中，一邊騎車前進、一邊觀賞四周景致，絕對讓體驗多摩地區好風光的朋友直呼過癮。另外攤位還特別規劃拍照區，讓訪客可拍出一遊東京鐵塔與東京晴空塔的視覺，同時，將照片上傳至個人社群帳號，使用 #TokyoTokyoITF 標籤，即可獲得小巧可愛的「TokyoTokyo環保便條本」（ITF旅展限量500本），或在現場直接掃QR CODE按讚，並追蹤東京旅遊官方IG或FB，出示畫面即可獲得贈品。

東武鐵道集團＆東京晴空塔則設置玩遊戲拿官方好禮活動。「634」公尺是東京晴空塔高度。本次將以碼表計時，若能剛好「按下6.34秒」就能獲得遊戲競賽首獎「入場券套票」， 依照按下的秒數差距獲贈不同等級紀念品，另有祈願彩帶、晴空塔妹妹玩偶等官方紀念品。

獲金氏紀錄的「世界最高電波塔」高度為634公尺之東京晴空塔，塔下為複合型的商業設施,有聚集300多家商店的購物中心,餐廳,水族館,天文館及博物館。（東京晴空塔官方提供）

本次攤位設置了和東京晴空塔350公尺高天望觀景台上自2021年4月22日開始的“W1SH RIBBON”相同的祈福彩帶。據說東京晴空塔所在位置及高度剛好能接收由日光東照宮所在的日光、二荒山（男体山）等所發出的“旺氣”，和龍脈相通，因此是個氣場超級旺盛的地方。疫情結束後，希望大家能在世界「第一」高塔上充滿能量的地方寫下「第一」想實現的祈願。

另外以秋田犬和乳頭溫泉聞名的秋田縣、經典漫畫名作《鬼太郎》作者水木茂和《名偵探柯南》青山剛昌的故鄉鳥取縣、以及有「日本第一溫泉縣」之稱的大分縣也都推出攤位送贈品。

實體旅展期間，華航ITF展館現場購票者可參加扭蛋活動，最高獎項為區域線不限航點免費機票。（華航提供）

而華航ITF展館以「飛機啟航 漫遊旅程」為設計概念，結合地面機場跑道設計，營造起飛前航機滑行意象，展館上方打造轉角螢幕搭配全球最新裸視 3D科技技術，絕對是展場最吸睛、最具話題之設計。華航更展現十足誠意，全航線、全艙等推出超值優惠，香港4,088元起(未稅)、新加坡/清邁5,820元起(未稅)；想與閨密一起到峇厘島放空、做SPA？最低只要9,700元起(未稅)；或是計畫寒假期間來趟親子小旅行？沖繩只要5,820元起(未稅)；還有還有，新開航並即將增班的日本熊本航線6,800元起(未稅)，詢問度最高的峴港5,950元起(未稅)、檳城7,482元起(未稅)，兩岸航線福州6,000元起(未稅)、廈門7,000元起(未稅)，在歐洲6大航點全面直飛不中停，全面87折起，購票後至華航ITF活動網頁登錄還可再抽豐富好禮。

名生旅行社初雪北海道三溫泉五日NT$36900起。(名生旅行社提供)

不僅如此，圓山飯店也推出超值優惠住宿券下殺2.7折起，購買指定餐券商品加送密道導覽。名生旅行社祭出全館報名第二人減3000元，再送行動電源(送完為止)；初雪北海道三溫泉五日NT$36900起。萬豪旅享家也首度現身ITF旅展，萬豪國際旗下在台營運23間酒店、11個品牌，於活動期間內訂房，不僅可獲免費早餐、每日酒店餐飲回饋金，更享有萬豪旅享家額外三倍獎勵積分。