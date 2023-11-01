副總統、民進黨總統參選人賴清德萬里老家涉及違建爭議，國民黨新北市議員葉元之繼續窮追猛打，昨指住宅蓋在礦物用地且沒繳房屋稅，今再開記者會加碼爆料指賴沒繳10年8萬元的房屋稅，連地價稅也沒繳，批礦業管理中心行政不中立包庇，要賴拿出繳稅單證明自清。賴辦回應，已全權委託律師處理本件房地所生法律爭議，盼各界勿再為選舉而恣意政治操作。

賴辦表示，本案歷史久遠，並非單一事件，和一般違建案不同，過去地方政府如有寄發給當事人的相關稅費單據，均會繳納而無欠繳之情形。若因涉及法規及稅金變動，新北市政府認定有哪些需補繳或相關通知，新北市政府寄發通知，當事人願意配合繳納，並依法行使權利。台灣已是成熟的法治國家，此件爭議應回歸法律程序理性討論，相信新北市政府會依法行政，當事人也會遵法辦理。

葉元之說，賴清德老家違建爭議，市府昨已說查不到繳稅資料，但賴辦回應都有繳房屋稅，甚至大言不慚稱相關法令都有遵守，且說不再隨之起舞，把議題打成選戰，但他看不慣民進黨的雙標，認為違建就依法理就好，每次民進黨面對包括前高雄市長韓國瑜、民眾黨主席柯文哲等人的違建都窮追猛打，但當自家人賴清德有違建時，全黨上下噤聲，且用各種唬爛方式來護航。

葉元之說，理論上應該要有稅籍資料才能繳稅，但市府指查無稅籍資料與繳稅紀錄，賴辦卻說謊有繳房屋稅，請問賴是繳給誰？是繳給新北市政府還是民進黨，講不出來就是說謊，他還加碼爆料賴連地價稅也沒繳，因該地是礦物用地不用繳地價稅，試問：「中華民國2300萬人有誰能像他這麼爽，住家不用繳房屋稅及地價稅，為何法令遇到賴清德就轉彎？民進黨權貴就可以有這樣的特權？」

葉元之要求賴清德拿出繳稅證明打臉他，拿不出來就是說謊，批賴連8萬元都要賴，他只看到民進黨的厚顏無恥，把死的說成活的，一個要選總統的人對社會做出不好示範，台灣還有未來嗎？也呼籲礦物中心不要再包庇賴，民進黨政府有無違反行政中立大家都在看，希望賴可以正視此問題。

新北市稅捐處說明，本案房屋據報自2003年完成，迄今未申請建照、使照，為未辦房屋所有權登記的建物。房屋所有人應依房屋稅條例第7條規定，於房屋建造完成或有增建、改建、變更使用之日起30日內，主動向主管稽徵機關申報設籍。

本案經新北市稅捐處調閱相關稅籍底冊，確無該屋稅籍資料，稅捐處至今亦未接獲房屋所有人申報設籍資料。財政局應議員議會質詢，依現行查得資料，據實回應，並無混淆視聽。至於賴辦昨稱，該屋過去皆有繳交房屋稅，應請房屋所有人可提供稅捐處相關繳納證明等資料憑辦。

稅捐處表示，依財政部稅務入口網對逃漏稅有明確定義，是指納稅義務人故意或無意中違反稅法規定，以致未繳或少繳應繳的租稅的行為。房屋有新建、增建、改建等，而未依法向稅捐機關申報，確屬逃漏稅行為。在此呼籲，房屋所有人應儘速依法向稅捐處所轄分處申報設籍，履行國民應盡的納稅義務。

另土地漏繳地價稅部分，稅捐處依稅捐稽徵法第21條規定，已於今年10月18日按一般用地稅率開徵今年地價稅，並補徵2018年至2022年漏繳地價稅。