林修銘表示，ETF是全民理財商品，適合全民投資，野村是日本最大ETF發行商，這次在台發行野村臺灣新科技50 ETF，代表對台灣科技發展深具信心。他也指出，台日關係不管在政治或經濟、金融都有緊密合作關係，台灣證交所積極打世界盃，拜訪新加坡、日本、美東等證交所，觸及不同議題及合作關係，也積極與跟東京證交所接洽如何深化雙邊關係，透過這次ETF明年到東證所發行連結型基金（Feeder fund）在日本發行，將兩個交易所的合作真正落實商品化。

至於日本是否有產品來台掛牌？林修銘認為，野村有強大通路優勢能引資來台股，而今年股市來看，日本漲幅亞洲第一，台灣第二，未來也是有可能將台灣資金以ETF方式前進日股。

野村臺灣新科技50 ETF之標的指數（臺灣創新科技50指數）以臺灣上市上櫃普通股為母體，其運用FactSet的Revere Business Industry Classification System（RBICS）產業分類，選取營收符合核心科技概念，通過流動性檢驗、規模及資訊揭露等標準，再經研發創新、股價動能及獲利能力等指標篩選合格，依照發行市值擇優選取50檔股票，以表彰持續創新科技類股的投資組合績效表現。