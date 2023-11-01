今年是第4屆公益彩券發行的最後一年，台灣彩券公司今天宣布推出感恩加碼活動，大樂透自11月14日起，加開史上首次的100組新台幣200萬元加碼獎項；威力彩方面，11月13日當期頭獎加碼2億元。根據台彩官網統計，從2004年至今，獎號開出次數最多的是球號1號，累計開出291次。

同時，BINGO BINGO賓果賓果12月2日起，連續16天獎金加碼；上述3款遊戲加碼總金額達7億元。

台彩指出，刮刮樂同步推出2款壓軸新品，「歡樂大集合」每張售價500元，頭獎500萬元有3個；「金多謝」每張售價200元，頭獎200萬元有3個，2款新品總獎項超過211萬個，總獎金逾14.7億元。

台彩總經理謝志宏指出，台彩自民國103年起受中信銀行委託發行第4屆公益彩券，至今屆滿10年，10年來截至今年9月底止，累計創造超過2859億元的公益盈餘。

統計今年銷售業績，謝志宏表示，截至10月30日止，今年公益彩券銷售已達1285億元，預估全年銷售總金額將突破1412億元，創公益彩券發行以來，單一年度最高銷售紀錄；其中，刮刮樂（立即型）預估銷售額710億元，年增3.4%，電腦型702億元，年增9%

此外，台彩表示，公益彩券發行目的之一是為協助弱勢就業，公益彩券截至今年9月，共有4萬2000個經銷商，這些家庭也因而獲得生活保障。

這次感恩加碼活動中大樂透部分，台彩表示，大樂透自11月14日起加開100組200萬元獎項，提供雙重中獎機會，活動期間除可對當期開獎的例行獎號外，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號（01至49號，每組開出6個號碼），就可獲200萬元獎金；若同一組促銷獎號有2注（含）以上中獎，200萬元獎金依中獎注數均分。

若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組200萬元獎金全部送出，或是到12月15日為止。