全台灣手搖飲料店超過2萬6000家，手搖飲市場商機大、競爭也激烈，各式茶類飲料都別具特色口感，但到底哪種茶對身體造成的負擔最小？根據美國醫學雜誌研究，每天若飲用2杯以上紅茶可以降低全因死亡率及心血管疾病死亡率，但切記千萬不要添加奶精、糖等物質。

台灣人愛喝手搖飲，手搖飲料更是年輕人的最愛，許多人每天都要來上1杯，使得台灣手搖飲料店如雨後春筍般出現，但許多飲料會使用糖漿、香料增添風味，甚至曾傳出有不肖業者使用含防腐劑的茶葉，讓吃下肚的民眾增加腎臟負擔。

到底哪種茶的負擔較小？美國內科醫師學會出版的《內科學年刊》曾研究，若每天攝取紅茶是否影響死亡率？結果顯示，若每天喝2杯以上紅茶可降低全因死亡率及心血管疾病死亡率，但必須選擇食安認證的茶葉且不加糖、奶精等添加物。

World Gym分享紅茶4大功效，分別為可以減重、可促進腸道健康、可預防心血管疾病及對胃的刺激較小，紅茶功效主因其中的多酚可幫助好菌生長、修復消化道；且因其含有豐富咖啡因可加速燃脂，運動前喝1杯可以分解頑固體脂肪到血液中並透過尿液排出。

至於茶葉中的鉀可平衡血液中的鈉含量、兒茶素可降低壞膽固醇；另紅茶因發酵時間長、茶多酚含量較少，對胃的刺激較少。