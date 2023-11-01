男女結婚前雙方須有共識，一名在南部擔任公務員的男子，有父母留給他的房產、車子，在台北生活的女友要求他賣房，再北上貸款買房、工作，還放話若他不願意就不結婚，讓他十分苦惱，多數人都勸他分手，「不要聽女友的，你會後悔。」

原PO前天（10月30日）於論壇《Dcard》指出，在南部當公務員，薪水不高但穩定，每天朝九晚五，幾乎不用加班，還有父母留給他的房產和車子，一個人過得很舒服。

原PO表示，有穩定交往的女友，對方是台北人，兩人有結婚共識，但談到結婚細節時，女友堅決不住台北以外的城市，強調家人和朋友都在台北，生活圈也熟悉，不願到南部，要求原PO把房子賣掉，搬到台北貸款買房、工作，否則就不結婚。

網友勸他不要做傻事，「不要聽女友的，你會後悔，相信過來人」、「到台北你就會發現，她出的頭期款其實很少，若不幸離婚還會騙走你半間房子」、「放生女友，因為你值得更好的人」、「建議分手，女友再找就好了，會有這種要求，代表你們不適合。」