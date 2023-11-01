53歲香港男星彭皓鋒畢業後效力於TVB逾16年，首部參演的電視劇為《天龍八部》，後轉往大陸發展，未料他近日自爆罹患直腸癌3期。醫師表示，直腸屬於大腸的一部份，直腸癌也是大腸癌的一種，早期症狀不明顯，但可能有排便習慣改變、糞便外觀異常、莫名體重減輕等7種徵兆，且因直腸更靠近肛門口，更容易出現腹痛想上廁所，但是又解不出來的感覺。

大腸癌已連續15年蟬聯國人新發癌症人數之首，據最新統計，民國109年國內大腸癌發生人數1萬6829人、死亡人數超過6千人。義大醫院家醫部預防醫學科主任洪暐傑今（1日）受訪時表示，大腸包括升結腸、橫結腸、降結腸、乙狀結腸與直腸，因此直腸就是大腸的一部份，直腸癌也是大腸癌的一種。

腸胃科醫師鄭泓志在其臉書粉專表示，大腸癌早期並無症狀，但仍可能會有糞便外觀異常（糞便變細、血便）、排便習慣改變（長時間的便秘或腹瀉）、腹部疼痛不適、莫名體重減輕、不明原因貧血、無力感或疲憊這6種徵兆。

洪暐傑則補充，由於直腸是大腸中最靠近肛門口的位置，腸癌也是大腸癌的一種，相較於一般大腸癌，直腸癌的症狀更有明顯的裡急後重，也就是腹痛想上廁所，但是又解不出來的感覺。

至於預防大腸直腸癌，洪暐傑表示，養成良好飲食習慣最為重要，包括多吃全穀類、蔬菜、水果、少吃加工肉製品及高油、油炸食物。此外，要定期篩檢，50歲以上民眾可使用國健署免費提供的每2年1次的糞便潛血檢查，若檢查結果有異狀，應再進一步進行大腸鏡檢查，以利早期發現與治療。