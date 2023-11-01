音樂人劉家昌今(1日)又發文開戰前妻甄珍（本名：章家珍）及兒子劉子千（現改名為：章立衡），他除了抖出甄珍愛兒心切，不僅「在旅館竟幫兒子叫妓」，還因為怕兒子跟女友跑了，找算命的算出兒子當時女友會剋劉子千事業，逼兩人分手，並透露：「我走時算算最少留給你台幣，二十億資產。這些年應該敗掉一半了吧！」但對此，甄珍和劉子千暫未回應，不知爆料內容真偽。

劉家昌先前發文，痛批劉子千39歲了沒做過一天事，只想著和母親討論如何告父親，連改名換姓劉家昌都是透過媒體才知曉，因此切割劉子千既然已經不姓劉，未來就不能再領他的作品收益。今劉家昌強調，自己在劉子千第一次出專輯時並未參與干涉，找來吳敦幫忙，但成績平平，劉子千不順心又開始酗酒，其他人就出意見，希望劉子千交個女友，或再把劉子千捧紅，「有媒體監督會變好」。

劉家昌說，後來吳敦介紹了公司裡的一個女孩給劉子千，劉家昌很滿意，小倆口感情也不錯，但甄珍怕兒子被女友拐跑，就請算命的算兒子和女友的發展，沒想到算出女友會剋劉子千事業，兩人因此分手，劉家昌說自己因此痛罵甄珍，「太卑鄙。女孩子也是父母生的孩子。看到女孩子的眼淚，我心痛如絞，和無限的歉意。」

接著劉子千出了《唸你》走紅，劉家昌說，甄珍怕兒子路走偏，「切除所有參與唸你的工作人員，她自己來掌控」，暗指是甄珍控制了兒子工作發展。劉家昌更補充，自己被甄珍批評愛賭賠掉婚姻，但他表示離婚時留了20億家產，猜測甄珍至少敗了10億，對此指控，甄珍至截稿前暫未回應。

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