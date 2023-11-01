資深音樂人劉家昌近日接連砲轟前妻甄珍及兒子章立衡（原名劉子千），還指控母子倆多項罪狀，沒想到稍早再度發文控訴甄珍不僅把兒子寵壞，大爆章立衡根本沒有接受完整的義務教育，且在未成年時竟半夜跑到酒吧，喝醉痛毆旁桌的浦東公共安全局長，導致對方頭破血流，章立衡只好連逃回香港。截稿前，甄珍、章立衡未回應此爆料，不知真偽。

劉家昌回憶兒子童年時，他去香港求邵逸夫幫忙，讓兒子能進香港最好的漢基小學。在酒店等了兩個多月，邵先生捐了個圖書館，才讓他入學。豈料，章立衡常常曠課被退學，讓他心痛自責：「怎麼向邵先生交代 ?」後來趕緊轉往上海安頓下來，又託人讓兒子進入古北小學就讀，沒想到兒子再次逃學，劉家昌生氣質問此事，甄珍竟說他感冒，章立衡再次慘遭退學。

劉家昌表示，因為香港、上海等學校加起來讀了不到一學期，拿不到轉學證明，沒有學校肯收他，只好把他送到訓練營學習兩周，才可以入學，好不容易送去，甄珍在家天天哭鬧，鬧到受不了，只好把孩子接回來，結果連美國也不能待了，只能回台灣。劉家昌大嘆，「在21世紀的今天，還有個孩子未上過學，沒受教育。」

劉家昌痛批：「一個沒有受過教育的孩子，根本不知道倫理道德和廉恥」，期間甄珍多次買車給兒子，且出過多次車禍，「每次出事，都是他媽花錢消災」；此外，在章立衡16歲還未成年時，曾半夜跑到酒吧，酒醉之下竟痛毆旁桌的浦東公共安全局長，還打得頭破血流，章立衡只好連夜逃回香港。

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