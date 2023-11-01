中華職棒樂天桃猿日前以7比1打敗統一獅，取得3連勝後將與味全龍隊爭奪年度冠軍，市長張善政表示，依照往年慣例，若樂天桃猿進入總決賽，將會在市府前廣場辦理「2023台灣大賽直播派對」，邀請市民朋友一起看直播替球隊加油。

張善政說，很早以前就已與樂天桃猿隊協商，希望球隊進入總決賽時能夠直播讓民眾有機會一起參與，期待樂天桃猿隊能一步步過關斬將、打敗統一獅，不負眾望打贏冠軍賽。

體育局說明，桃園擁有完善的六級棒球，其中樂天桃猿為在地職棒球隊，於今年中華職棒季後挑戰賽，擊敗統一獅，順利取得3連勝，是繼去年之後2度挺進台灣大賽，將與味全龍爭奪年度冠軍。

體育局表示，市府辦理2023台灣大賽直播派對，賽程將於4日開打，採7戰4勝，地點選於市府前廣場直播客場賽事，邀請球迷朋友一起為樂天桃猿加油應援，從天母贏回桃園。

體育局說，既定賽程直播時間有4日晚間5點5分、5日晚間5點5分，如有賽程直播時間為10日晚間6點35分、11日晚間5點5分、12日晚間5點5分。另外，每場直播活動前30分鐘，將有暖場應猿活動，邀請球迷朋友提早入場。