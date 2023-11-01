有些人面對感情時，不會馬上向心儀對象示好，而是玩欲擒故縱的手段。《香港01》分享最懂愛情勾心術的4星座，與心儀對象搞曖昧時，保持不接受也不拒絕的態度，把對方撩到心癢癢，在不知不覺中暈船。

▎天蠍座

天蠍座天生散發神秘感，心思總是讓人捉摸不透，感情方面善於玩欲擒故縱，與心儀對象聊天時，總能讓話題變得有趣又自然，還會順著對方的喜好，但接下來又會適時保持一定距離，製造出若即若離的感覺，讓對方不知不覺深陷其中，兩人就會越走越近並產生曖昧。

▎雙魚座

雙魚座與心儀對象相處時，會將最好的一面展示出來，卻始終不主動表白，看到對方遇到困難，又會主動幫忙解決，讓心上人習慣並依賴他們的存在，不過雙魚座又會突拉開彼此距離，稍微冷靜一下，此時對方就會變得心慌，雙魚座此時再次出現，就能輕而易舉走進對方內心。

▎處女座

處女座並非故意在感情裡玩欲擒故縱，他們個性比較高冷，不喜歡花太多時間聊天或回覆訊息，但這類不在意的行為，反而會引起別人的好奇心，處女座又善於揣摩對方的心意，總能找到恰當時機送上幫助或驚喜，在關鍵時刻擄獲心儀對象的心。

▎天秤座

天秤座的異性朋友多，桃花運非常旺，不過追求心上人時，仍舊會做很多準備，認為感情來自於內心的吸引力，平時會提升個人魅力，面對心儀對象時，有意無意展現厲害的一面，提高自己在對方內心的好感度，並維持不接受也不拒絕的態度，對方有可能會急著來示好，天秤座就會順水推舟，確定兩人的關係。