台北土石方同業公會理事長王建翔、全國土石方聯合會理事長陳偉國，以資源回收公司承攬南港世界明珠建案廢土清運，總計31萬多立方米的土石，以每立方米650元的代價交由砂石車司機運往彰化、雲林、嘉義等山區任意傾倒，再配合土資場以假證明矇混過關，王等人從中賺取價差，士林地檢署日前偵結，依偽造文書罪、廢棄物清理法起訴王、陳、提供棄土證明的土資場負責人，砂石車隊司機等共63人，建請法院沒收不法所得1億9509萬餘元。

台北土石方同業公會王建翔，綽號「毛毛蟲」，曾經在國外生活，返台跟隨天道盟美鷹會精神領袖的王鑫，與寶和會邵柏傑同為王鑫的左右手，2010年7月與長期配合建商的土石業者陳偉國配合，打著黑幫的名義向建商、營造商承攬土方生意，一但簽約承攬後更坐地起價，每立方米自承攬後從800元漲至1200元。

起訴書指，王、陳標得土方清運工程後，先以每立方米20元至40元不等價格，向寶山、淳家、全民3間土資場購買收容同意書後，轉而找到砂石車司機，以每立方米700元至750元不等價格，利用深夜將土方運至中、南部各地棄置，以規避查緝。

起訴書指，3間土資場業者則以每立方米20元，配合於運送聯單上用印，並開立收容完成證明文件，之後由相關人員，以前開文件向有關機關申報，形同以販賣收容同意書方式牟利，總計非法棄置近15萬立方米土方，造成國土受到破壞、污染，影響當地生態環境及居民居住健康甚鉅。

檢方指出，王建翔等人自2020年11月，世界明珠開工至2022年1月止，以「北土南運」非法棄土，檢察官在世界明珠的營造廠付款前，向法院聲請查扣清運土方的工程款，扣得1億4447萬元，與不法所得1億9509萬3881元僅相差5000多萬。檢方表示，世界明珠這一場的土方生意，「毛毛蟲」打著黑幫名號幫建商挖土，以為能賺大錢，現在卻變成「偷雞不著蝕把米」。