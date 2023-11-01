勞動基金9月虧損781.9億！據統計，整體勞動基金截至9月底止規模為6兆510億元，收益數為4991.6億元、收益率8.99％，9月單月收益數為-781.9億元。勞動基金運用局認為，全球經濟在通貨膨脹仍居高不下情況下，復甦步伐仍步履蹣跚，加上俄烏戰爭未歇，以哈衝突再起，恐推升大宗商品價格，影響全球經濟及金融市場穩定。

勞金局表示，9月份全球通膨率回降緩慢，雖美國已暫停升息，惟表態仍將在適當情況再度升息，引發市場悲觀預期，加上美國政府未能及時通過年度預算法案，面臨停擺危機，以及中國大陸經濟成長放緩，致使全球股票及債券市場均呈現下跌走勢。

勞金局說，展望未來，國際貨幣基金（IMF）於10月10日發布《世界經濟展望》報告，將今年全球實質國內生產毛額（GDP）成長預估維持在3.0％不變，但在俄烏戰爭及各國升息的影響，下修2024年經濟成長預測至2.9％，較7月預估值下調0.1個百分點，並預測在2025年前大多數國家通膨率仍將高於央行設定的目標。此外IMF也將台灣今年經濟成長率從4月的預估值大幅下修1.3個百分點至0.8％，明年經濟成長則上修至3.0％。

勞金局強調，將密切掌握全球政經情勢，在資產配置變動區間範圍內，兼顧投資收益及風險因素，適時調整投資布局，以提升基金長期投資效益。