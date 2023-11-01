「影響力投資」被視為終極版永續投資，第一金全球永續影響力投資多重資產基金提供台灣投資人掌握影響力投資紅利的全新理財工具。第一金投信董事長尤昭文指出，全球資產管理業者已經如火如荼推動責任投資、永續金融，並陸續推出影響力投資基金，第一金為官股金控唯一入選金管會「永續金融先行者聯盟」的投資成員，第一金投信遵循集團永續金融政策，也率先搶下國內投信業者推動影響力投資的第一棒。

聯合國早在2015年即宣布了2030永續發展目標，現在2023年正好走到這個發展過程的中間點，此外，全球致力推動2050淨零碳排，包括企業的製造生產採購過程、金融業的投資組合等淨零目標，尤昭文說，台灣是地球的一員，推動永續投資責無旁貸，影響力投資簡單來說，就是讓你的錢，發揮改變世界的力量，同時還能從中獲得投資回報，也就是「做好事」、「顧好利」！尤昭文強調，發行影響力投資基金，強化台灣金融業發展綠色金融、國際永續投資影響力，同時接軌聯合國責任投資原則。

談到永續投資新型態基金，第一金投信總經理廖文偉說明，2、3年前台灣競相推出ESG產品，但也因過多ESG產品推出，市場開始有基金漂綠的質疑，第一金投信參考海外資產管理業在永續產品發展與分類的定義與限制，發現影響力投資在海外是受到嚴格規範與審查要求，是投信業者發展永續產品的新方向。為防止漂綠爭議，影響力投資重視可衡量指標工具、同時獲第三方認證的機制，投資標的篩選採取更高標準、更嚴格投資流程，廖文偉指出，安盛投資在全球永續投資領域已有20年以上經驗、永續投資團隊擁有超過30位以上的研究人員，推動各類型影響力投資策略，更具備國際機構嚴謹的篩選機制。聚焦影響力投資6大面向、多重資產對策。

第一金全球永續影響力投資多重資產基金經理人李艾倫表示，全球永續投資從過往較普遍的ESG整合投資，現在進階到嚴謹程度最高、連結聯合國SDGs貢獻度衡量的影響力投資。全球影響力投資聯盟(GIIN)統計，全球逾3,349個組織正在進行影響力投資，全球影響力投資市場規模達1.2兆美元，世界企業永續發展委員會(WBCSD)預估到2030年，SDGs衍生能源與原物料、糧食與農業、城市發展、健康與照護等未來最大趨勢，未來每年將帶來12兆美元產值的龐大商機，同時還持續成長。

第一金全球永續影響力投資多重資產基金聚焦於影響力投資6大面向包括：能源轉型、永續產業、資源效率、健康福祉、普惠包容、賦能平權等，瞄準發展符合社會、環境、商業、科技轉型要求的產品或服務的企業，入選標的可能屬於傳統產業分類上金融、公用事業等，但會對應到至少一個SDGs，實踐對社會、環境創造正面影響力，同時追求潛在收益的投資機會。