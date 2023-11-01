「暖男形象」的朴胤載在《閃耀的愛情》飾演李真的初戀。（中天娛樂台提供）

李真在《閃耀的愛情》感情坎坷，戲外為愛赴美定居。（中天娛樂台提供）

由韓國女星李真和有著「暖男形象」的朴胤載所主演的狗血愛情劇《閃耀的愛情》，這是李真第一部連續劇也是最後一部，因為當時拍攝這部劇讓她覺得非常辛苦，每天拍攝結束回家，總會一個人哭，這樣狀態大概反覆了7個月左右，且劇中有不少哭戲，每回拍攝至少哭10次以上。

出道25年的李真，曾與韓國「國民妖精」李孝利、玉珠鉉、成宥利組成Fin.K.L，算是女團始祖，自2016年嫁給圈外男友後，就在美國定居，近年來四人鮮少有機會在螢光幕前合體。過去團體一度傳出不合消息，李孝利甚至在節目中分享過去和李真吵架的事，兩人甚至還大打出手互抓頭髮。

多年後4人在節目上相聚，李真要李孝利好好解釋當年的事，「都怪姐姐說我們揪著頭髮打架的事，大家都以為我們關係不好」，李孝利連忙回應：「都是嘴巴闖的禍，當時太小了，24小時待在一起，怎麼可能不吵架」，澄清兩人並沒有不合，只是個性不同有些摩擦。其實團員私下感情很好，李真談到會接演《閃耀的愛情》就是成員成宥利大力推薦，因為是週間播出的連續劇，對於打開知名度很有幫助。

李真透露拍攝這部作品，真的是人生中最艱苦的(時期)，那時候第一次當主角，對於『主角』這個重擔感到很有壓力，「當時坐在車上等待拍攝的時候，看到人們走來走去也會覺得很羨慕。」

除了精神上的壓力，複雜的劇情和人物關係，讓她在演繹的過程相當心累，「如果一集的戲需要哭4、5次的話，實際拍攝時可能需要哭到10次以上，才能呈現出好的成果」，李真坦言雖然辛苦，但還是有很多好的回憶。

李真劇中所飾演的「吳閃耀」，遭遇丈夫外遇並策劃說服她假離婚，結果真的讓吳閃耀成為失婚婦女，甚至連女兒的撫養權也被搶走，個性開朗、陽光的她，最後靠著自己過人的絕對味覺，重拾夢想和愛情。韓劇《閃耀的愛情》11月2日起每週一至週五晚間6點在中天娛樂台播出。