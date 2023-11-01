國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜以及民眾黨主席、總統參選人柯文哲三人昨晚十點左右面對面溝通，期間因地點曝光，臨時更換位置。綠委洪申翰今表示，三方會面更換地點，非常違反柯標榜的透明公開，為什麼要偷偷摸摸地遮掩，被發現還要換地點，都是大家會質疑的地方。

洪申翰也再酸柯前後矛盾，他表示，柯文哲的各種主張，變來變去，別人不行，自己可以，柯文哲這個人就是前後矛盾，甚至打臉自己，在他的政治生涯不斷發生，他沒有非常意外。

另外，針對會面，民眾黨發言人楊寶楨今在記者會後受訪表示，昨晚的確三方有碰面，地點是朱安排，會中有討論總統產出人選，但侯還是堅持不要做全民調，柯也明確說，民主初選基本上時間上來不及，還有個資、正當性與公正性等問題，看起來共識還沒完全凝聚。

楊寶楨說，朱立倫會中希望敲定下一次碰面，但柯表示，希望朱提出明確方案，若侯不願意進行全民調，兩邊無法達共識，國民黨方案是什麼？柯希望朱提出方案後，再去約下次見面可能，若沒有提出，可能也不用再見面。

對於藍白合，立委席次極大化，民眾黨立委賴香伶說，黨內徵召就確定精兵策略，提得人數不多、總數11位，都是選區上評估有勝率或願意接受民眾黨的區域，這都是深思後的決定，無論如何都會堅持參選，讓民眾決定要選擇誰擔任民意代表，以民意為基礎，