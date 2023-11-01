【全程字幕】密室協商無共識！被朱立倫今受訪「這句」惹怒 柯文哲：你方法想好再來講 @ChinaTimes

國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜以及民眾黨主席、總統參選人柯文哲三人昨晚密會約1小時，但對於總統選舉人選產生方式，仍無結論。朱立倫今稱，政黨協商已確認名字放在選票上，希望提出政黨協商的方法，不是比賽方法。對此柯文哲說，「你不能先把人家框在上面，再說我們再來討論比賽方式」，強調要有比賽規則。

柯文哲出席「淨零碳排 永續未來」氣候政策記者會，並接受聯訪。對於朱立倫最新說法，柯文哲反問，「你說誰講？他怎麼講？」記者覆述問題後，柯說，「沒有，我跟你講，我先講，比賽規則公平、ok就可以參加比賽，你不能先把人家框在上面，再說我們再來討論比賽方式」。

柯文哲強調，如果國民黨、民進黨總統初選也是全民調，藍綠各層次選舉不管縣市首長、民代、立委都是用初選，今天有什麼理由突然要換一個方式？沒有理由啦！朱立倫自己想好再來講，方法想好再來講。

至於是否有期限？柯文哲回應，「不管怎樣，我們還是先行出發了，我們昨天就展開全國環島計畫」，作為一個獨立政黨，還是要有其自主性，可以合作，但也不是停在那裡等合作，該做的他們還是要先做

媒體詢問，是否全民調是目前唯一可接受方式，若機制不滿意就不會想要談？柯文哲表示，他也知道，如果沒有一個公平比賽方式，最後下場就是變政治分贓嘛，第二點是這樣，他提出他的方法，若對方不同意要提出對案，今天朱立倫若出來說有方法，是朱立倫要提供，合作是這樣，都保持開放態度，當然可合作，你的proposal（提案）是什麼？你沒有一個提案說我們要合作，合作什麼東西？

柯文哲強調，他已經提出辦法了，全民調，很清楚，這是長期以來，不管是國民黨民進黨各式各樣選舉都是用這個方法，為什麼要換一個20年沒有用的方法，還是要讓雙方的支持者可以吞下去，不然要怎麼解決，總要有比賽規則。