高鐵台南站前的「花魁車」地景公園，12月底將舉行啟用儀式。（曹婷婷攝）

高鐵台南站前規畫全台唯一的「花魁車」地景公園，預計下月底舉行啟用儀式，一度以帆布覆蓋的花魁車，遭質疑不重視珍貴鐵道資產而引發各界關注，如今隨著帆布卸除、周邊圍籬也打開，近來已吸引不少鐵道迷前來爭睹風采。

來自日本「東海道新幹線」0系列車，被暱稱為「花魁車」，歷史將近1甲子，目前全球僅2部在日本境外，包含2001年捐給英國鐵道博物館，以及2004年在高鐵興建期間引進台灣作為工程「限界測量車」。

這輛珍貴的花魁車於2021年落腳台南高鐵站，並規畫打造「花魁車」地景公園，原本預計2021年底即可開放展示，但工程延宕多時，花魁車僅以帆布覆蓋且周邊長滿雜草的，一度引發文史界質疑不尊重珍貴文史資產。高鐵公司今年4月強調，在考量極端天候因素影響，緊急變更設計，基於現地保護花魁車，才會以帆布覆蓋。

目前工程進度已近尾聲，地景公園輪廓也接近完工，廣植花草植栽，加上原來的生態池，美輪美奐；高鐵公司指出，花魁車地景公園未來啟用後，將開放民眾可就近一窺風采，目前圍籬陸續拆除，已吸引不少鐵道迷前來拍照，搭車民眾也會停下腳步拍照，可預期未來將是一處拍照打卡熱點。