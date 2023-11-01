新北市一名陳姓國小老師（去年已遭解聘），前年（110年）11月以利用獎勵課業進步，還有陪同治療青春痘的機會，騎機車載就讀國小六年級男學生回到住處後，竟脫掉男學生褲子，撫摸其生殖器及口交得逞。110年12月3日放學後，陳師以帶男學生去買鞋子為理由，再度載男學生回到住處，以同樣方式性侵得逞。

陳師又在110年12月23日，以幫忙找適合男學生的釘鞋為由，帶到校內的體育館器材室後再度口交性侵。同年12月30日，這次則是要求男學生幫忙搬東西，帶到學校電腦教室的儲藏室，並將房間門鎖上，陳師撫摸男˙學生生殖器時，學校主任發現儲藏室燈是亮的，想開門進去卻打不開。

陳師見狀趕緊打開儲藏室房門，並向主任表示，在儲藏室內請男學生幫忙找東西，主任隨後先行離去，陳師又將儲藏室門鎖鎖上，繼續猥褻及口交得逞。

直到去年1月男學生手機遺失，主任及訓育組長幫忙尋找時，主任回想前年12月30日，曾撞見陳師與男學生在中午休息時間，不僅共處一室還房門上鎖，主任覺得事有蹊蹺，詢問男學生後，男學生才決定不再隱忍，吐露遭到陳師侵犯的過程。

一審法官依對於未滿14歲之男子為性交罪，共4罪，各處有期徒刑3年6月。應執行有期徒刑6年6月。陳師不服判決提起上訴，高院審理中。