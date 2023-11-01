立法院內政委員會委員伍麗華、許智傑，今天上午協同原民會副主委谷縱．喀勒芳安、高雄市議員范織欽、高忠德、陳幸富、邱俊憲、陳慧文、林智鴻等人及高雄市原民會副主委陳幸雄等單位，於國立原住民族博物館園區預定地進行考察，現場會勘原博館進度，共同呼籲應該盡快動工！

原民會副主委谷縱．喀勒芳安表示，推動原博館是原住民族共同期待，經歷這麼多年的努力，確定落腳在高雄澄清湖畔，請放心高雄市唯一選址！

立委伍麗華強調，行政院院長已請原民會下午要討論此案，期待盡快有好消息！原博館是原民會重要列管業務，從2015年至今快10年，預算高達70億元、佔地高達14公頃，原博館應該加速動工，達到所有原住民族的期盼。

許智傑表示，原博館是帶動澄清湖觀光發展重要指標，配合捷運黃線工程、高雄中城2.0計畫，未來更能吸引全世界南島語族一起來高雄聚會！許智傑提到周五還會再立法院院會質詢院長，希望可以得到正面的答案！

高雄市水利局也在現場說明蓄水規劃，預計有6萬噸滯洪池避免未來極端氣候造成淹水的情形，同時又有休憩的功能，提供民眾一個休憩好去處。