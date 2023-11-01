屏東縣長周春米1日應議員要求赴屏東縣議會進行明揚大火專案報告。（林和生攝）

明揚大火造成4名勇消在內共10人喪命，屏東縣長周春米1日應議員要求赴屏東縣議會進行專案報告，但全篇19頁報告內容，包括事發經過及事後慰問等事宜說明，但屏東縣議員曾義雄怒批，根本沒有認真檢討，替報告打了39分、死當，直言「把大家當白痴」。

周春米表示，明揚公司危險物品儲存超過管制規定，依法僅能存放100公斤過氧化物標準，卻違法儲存超過3000公斤，現場更未提供化學物品種類及位置平面配置圖，且未指派專人至現場協助救災，都是此次釀災原因。

曾義雄聽完後表示，這根本不是檢討報告，而是生活雜記，第一時間救災現場，前消防局長許美雪擔任現場指揮官，穿便服、拿女用包包，身上沒有無線電及裝配，沒有戴識別證，「到底誰認識妳？」

高雄警消到場支援，現場沒有任何任務派遣，只能眼睜睜看著火燒，現場就是一團亂。曾義雄說，忠言逆耳，希望後續能夠深刻檢討。