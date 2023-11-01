樣貌神似台灣名模林志玲的日本36歲「格鬥妖精」赤井沙希，日前決定結束10年的職業摔角生涯，引退賽將辦在11月12日於初次登場的兩國國技館舉行。

赤井沙希擁有174公分高挑身材，也曾活躍於演藝和模特兒圈，會踏上職業摔角手之路，除了與曾為職業拳擊手、現為日本知名演員的爸爸赤井英和有很深的關係外，也因當時日本DDT職業摔角（DDT Pro-Wrestling）社長高木三四郎，在兩國國技館舉行的時裝秀發現了赤井沙希，便邀請她以職業摔角手身分出道。

赤井沙希過去只在求學階段學習過拳擊技巧，2013年8月正式亮相擂台，並為目前日本DDT職業摔角中唯一女選手，由於聯盟中其他女子選手登場時間不固定，赤井沙希不但未選擇加入女子摔角，還時常和男子選手登台搏鬥。

在一系列赤井沙希出道10周年的紀念引退賽上，3日她將和男子選手平田一喜進行比賽，也是赤井沙希生涯最後一場單打比賽，12日則將搭檔坂口征夫、岡谷英樹，對陣丸藤正道、樋口和貞和山下實優的組合，便正式結束長達10年的摔角生涯。