今年度參加嘉義市社會創新及社會企業競賽榮獲優勝的「萬花工坊」，是以回收不要的USB傳輸線後，將橡膠外皮與接頭剝除橡膠材質加以切碎，改造循環加工後，使環境減少電子垃圾，變成美麗的永續珠寶，成為全台第一家「綠色循環永續」以再製為目標，進而達到共享經濟。負責人李亞唐在10月17日在嘉義市完成營業登記後，正式一圓女性社企在嘉創業夢想。

「萬花工坊」全台首創巧思讓電子垃圾搖身潮工藝。 （圖片來源：嘉義市社會處提供）

離鄉北漂近20多年，李亞唐也斜槓許多工作，包含擁有電商網拍公司以及20年的藝文及影像創作經歷，但是最終仍回歸想做自己最想做手作工藝。因喜歡金屬而開始接觸金屬工藝，從社大上課再到職訓進修也如願考到乙級技師證照。因為關注環保看見「快時尚」衍生許多電子垃圾問題，造就許多傳統工藝技術的流失，更造成環境威脅！

李亞唐本身就是一個故事體，離鄉北漂近20多年，回「chia」創業「萬花工坊」。（圖片來源：嘉義市社會處提供）

在看見她的創作作品時，會讓人驚覺到，她將自己的靈魂灌注當中，巧妙地帶出了每一樣無生命物體的生命力。亞唐在跌跌撞撞草創期，深信自己先茁壯起來才能幫助更多人，讓社會有好的循環。每個人都是獨特的種子，無論在地/南漂北漂或是漂回家鄉的我們，當種子成長開花後綻放出專屬特色將會成為美麗花海。

李亞唐的創作作品會讓人驚覺到，她將自己的靈魂灌注當中，巧妙地帶出了每一樣無生命物體的生命力。（圖片來源：嘉義市社會處提供）

嘉義市社會處李思賢處長表示，今年度社會創新及社會企業競賽從33組隊伍中遴選出10家得獎團隊，並由市府及業師進行為期四個月的輔導，從選點、產品開發、財務規劃等，一路到創業登記，真的很不容易。團隊跨足科技、文創、社會企業等不同領域，彼此間交流融合，形成了一個多元而富有女力的創業群體。令人感動的是，這10組團隊發展出獨一無二的產品，用她們的創新及創意，讓女性經濟力在嘉義市綻放。

李亞唐在10月17日在嘉義市完成營業登記後與嘉義市社會處長李思賢合影留念。（圖片來源：嘉義市社會處提供）

11/12上午將在嘉義市檜意森活村所長宿舍舉辦112年度「女力Chia 活力嘉」From chia to world成果展，當天活動除頒獎典禮外，更有10家得獎團隊特色策展與市集展售，整合社企女力夥伴的共同參與，實現從在地到國際的新視野。