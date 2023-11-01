《鏡新聞》11/1日公布手機及市話雙底冊問卷調查(製圖/中時新聞網)

距離2024總統大選剩不到100天，《鏡新聞》今(1日)公布手機及市話雙底冊問卷調查，在總統支持度方面，結果顯示，如果是「三腳督」，民進黨總統參選人賴清德支持度30.8%(較上次下降1.3)、民眾黨總統參選人柯文哲次之26.1(較上次升1.3%)、國民黨總統參選人侯友宜20.7%(較上次上升2%)，雖然藍白合不合炒得沸揚揚，但吸睛度讓柯、侯支持度雙升。但若是四腳督，賴又跌破三成了。

根據《鏡新聞》今公布民調結果，如果是「四腳督」，賴清德獲得29.6%的支持度、柯文哲獲得24.1%的支持度、侯友宜獲得20.3%的支持度、正在進行連署階段的鴻海創辦人郭台銘獲得9.2%，與三組候選人的狀況相比，僅剩16.9%的民眾未做出決定。在此次調查顯示，在四腳督的情況下，賴清德的支持度首度跌破三成，侯友宜無論三腳督或四腳督均突破二成以上，其支持度從九月谷底至十月逆勢攀升4%~5%，顯示藍營支持者有逐漸歸隊回流。

該民調是由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查，調查時間是10月29日至30日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾，有效樣本為市話541、手機539 人，共1080 人，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.98%。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話使用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權（Raking）。