林男所駕駛的白色休旅車，於1日上午停在中山一路上不動，警方到場處置發現竟是酒駕睡著，還在車上搜出毒品。（警方提供／任義宇高雄傳真）

今日上午9點上班尖峰時段，高雄新興區中山一路上，有一輛白色休旅車竟然停在路中間一動也不動，擋住後方包含公車在內等多輛車行進，警消到場破窗搶救，才發現40歲的林姓休旅車駕駛竟是因酒醉睡著，並在車內發現2包三級毒品，罪加一等。

林男駕駛的白色休旅車，於中山一路靠近民生路段停等紅綠燈後，便沒有再啟動行駛，影響後方車輛行進紛紛繞道，經路人報警後，五福一路派出所警方於10分鐘內到場，發現林男不醒人事，呼叫消防人員到場持工具破窗搶救，才發現竟是因酒醉睡著。

警方破窗後試圖叫醒林男，林男驚醒後不慎鬆開煞車與警車輕微碰撞，警方對其實施酒測，酒測值達0.88已明顯超標，立即依公共危險罪現行犯將其逮捕，還在車上找到三級毒品愷他命2包共7.89公克，將另針對林男持有毒品部分，一併帶返所調查。

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