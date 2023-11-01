聯合國今天表示，加薩走廊（Gaza Strip）已經成為數以千計兒童的葬身之地，可能還有更多孩童會因缺乏清潔用水而脫水喪命。

法新社報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）控制的加薩衛生部表示，以色列的攻擊已在加薩造成8525人喪生，其中多數是平民，包括逾3500名孩童。

聯合國兒童基金會（UNICEF）發言人艾爾德（James Elder）說：「我們最擔心的是，據報遇害的兒童人數從數十名變成數百名，最後數以千計；我們的擔心在短短兩週內成真。」

他說：「數字令人震驚；據報有超過3450名兒童遇害。更令人難以置信的是，數字每天都大幅攀升…加薩已經成為數以千計兒童的葬身之地。對其他每個人來說，這是人間煉獄。」

艾爾德在瑞士日內瓦透過視訊連線對媒體表示：「肯定有一些兒童受到轟炸影響而生命垂危，他們本應獲救。」

他還說，若沒有更多人道援助進入加薩，「因攻擊而喪生的人數，絕對可能只是冰山一角」。

此外，加薩走廊的上百萬兒童也面臨缺乏清潔用水的問題。

艾爾德說：「加薩目前的供水量只占平時每日供應量的5%，孩童因脫水而亡，這是日益嚴重的威脅，尤其是對嬰幼兒」。

聯合國兒童基金會呼籲立即實施人道停火，開放所有進入加薩的關卡，以便安全無阻且持續提供人道援助，包括水、食物、醫療用品和燃料。

艾爾德還說，根據加薩衛生機構的數據，有940名兒童失蹤。

聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）發言人萊克（Jens Laerke）補充道：「一想到被埋在殘磚破瓦之下的孩童，幾乎令人難以忍受，但要救出他們的機會或可能性很渺茫。」

自哈瑪斯今年10月7日突襲以色列後，以色列就全面圍困加薩走廊，除了斷水斷電，也切斷糧食與燃料的供給。