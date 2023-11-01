民進黨立委趙天麟因爆發婚外情退選，高雄第六選區立委由市議員黃捷接棒，高雄市長陳其邁今日表示，黃捷已開始勤跑選區，僅告訴她要謙虛傾聽民意，陳其邁說，如果說要做好做滿結果悖離承諾，高雄選民是相當嚴苛，但反被問那黃捷是否也是沒做好做滿，陳其邁則拿出游淑慧指她也是從港湖到士林大同參選，再指有人「從板橋選立委到高雄選市長」。

選戰進入白熱化階段，接棒參選高雄第六選區立委選戰的高雄市議員黃捷格外受到關注，高雄市長陳其邁1日被問及有無傳授予黃捷選戰秘笈？陳其邁則表示，黃捷已經開始跑行程，相當勤快，今早在東隆宮時受到市民肯定，大家覺得新鮮，覺得她可愛、謙虛又客氣，他說：「她比我受歡迎，剩下70多天，只跟他說你要謙虛傾聽民意，剛開始到選區要特別謙虛，要很勤快跑，才能夠感動選民，黃捷很努力。」

至於這次高雄立委八仙過海是否有難度，有哪幾區需要加油，陳其邁說，選舉已經邁入白熱化，就是往前衝，沒有其他撇步，選民很聰明，尤其高雄市民相當嚴苛，像之前承諾說要做好做滿，選民認為你悖離原來承諾，高雄選民嚴苛，要小心，這適用所有候選人，總統候選人也一樣。

不過媒體立刻追問：「那黃捷沒有做好做滿怎麼辦？」，陳其邁強調，高雄是一個選區，同樣就在高雄，游淑慧在港湖也到士林大同參選，都是都在同個城市，也有板橋選立委到高雄選市長也是有，每種情況不同，黃捷生活圈在高雄，又是高雄女中，她沒有這個問題，高雄人在高雄在地打拚，強調都是在地人。