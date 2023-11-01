「鄉民女神」潔哥(李秉潔)2020年生下寶貝女兒FAFA後，常在社群分享親子生活，並與網友交流媽媽經，她透露女兒有次發燒，竟有網友認為是沒喝母乳，導致抵抗力較差，讓她難掩怒火反擊：「要不要餵母奶真的不甘任何人的事」。

潔哥表示女兒長大後，免疫力有提升跡象，雖然偶爾會小感冒，但看醫生的次數非常少，沒想到前晚體溫偏高到37.5度，似乎有點輕微發燒，竟有網友留言：「因為沒有喝母乳的關係，所以抵抗力比較差」，導致讓她情緒一秒爆炸，似乎把女兒生病一事，歸咎於沒有餵母乳的緣故，忍不住反問：「小孩喝了抵抗力比較好，難道喝了就會完全不生病嗎」。

潔哥女兒發燒被指是沒喝母乳，讓她難掩怒火反擊。（圖／潔哥/李秉潔臉書）

對於有人詢問她為何不餵母乳?潔哥表示剖腹生產導致肚子很痛，加上常常外出工作，即便擠好奶也無處保存，生完第二天就決定退奶，讓女兒開始喝奶粉，眼見許多媽媽沒辦法餵母乳而感到焦慮，還得被旁人情勒：「小孩沒喝母乳好可憐」，讓她向這些人喊話：「請尊重媽媽的決定，要不要餵母奶真的不甘任何人的事，只有媽媽才能決定，請不要母乳綁架情勒媽媽」。

對此，網友紛紛留言：「我兩個孩子都是全親餵，只因為方便，會說沒喝母奶才抵抗力差，這種擺明責怪媽媽的論述，只會讓人反感而已」、「會這樣講的人要更新一下知識，很多餵母乳的小孩進幼兒園還是一直感冒，母乳沒有這麼神奇啦」、「快樂的媽媽才有快樂的小孩，如果因為餵母奶造成媽媽的壓力不開心，那也是本末倒置」。