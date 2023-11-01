立委邱顯智表示，對於疑似網軍大量洗版，他予以譴責，但若因此要告，他也認為大可不必。（陳育賢攝）

臉書粉絲專頁「不禮貌鄉民團」貼出民進黨新竹市立委參選人林志潔與立委柯建銘，近日到三光機構三合會的聯誼餐會上致詞拜票，遭網友批評，林志潔已表示將對惡意網軍搜證提告，立委邱顯智1日譴責疑網軍洗版、惡意帶風向，但也表示，因此要告也大可不必。

臉書不禮貌鄉民團是在日前貼出柯建銘與林志潔，在三光機構三合會的聯誼餐會上致詞，引發網友批評對黑道零容忍是笑話，並在網路引發熱議。

對此，林志潔表示，PTT、Dcard等各大社群媒體平台中，出現大量抹黑林志潔的不實訊息，指控林志潔是以黑道金援來參選等不實的言論。由於來得過於突然與一致，經分析顯為網軍帶風向的集體操作行為，她已蒐集相關證據，送交檢調單位徹查，要揪出造謠者以維護自身權益與選舉的公平性。

林志潔指出，當晚是在家欣樓，應陽明交大學生家長的邀請，出席他們的家族餐會，總召柯建銘和市議員鄭美娟也陪她一起前往，剛好餐會隔壁也有別的聚餐，現場看到他們3人，就很熱情邀請他們進去和大家打招呼。

她強調，自己現在是看到人就衝去發面紙，當然不能放過這個機會，沒什麼奇特的狀況，前後10分鐘就結束，歡迎大家查證，相信家欣樓有監視器。且就算在座有八大行業的業者又有什麼問題？只要行為合法，都是她的選民，為什麼不能對八大行業的選民介紹自己？

林志潔說，基於有一分證據說一分話，她不會鎖定特定的行為人，但已經蒐集了相關的證據，將送交檢調單位徹查。

她說，選舉即將進入倒數的階段，各種潑髒水、抹黑跟認知作戰將層出不窮，此次選舉攸關台灣未來的國家安全，在此也要呼籲所有的市民朋友一定要認清事實，避免假訊息誤導大家的認知。

時代力量立委邱顯智則表示，法律沒有明文禁止政治人物跟這種類型、階級、身分的支持者往來，但這些往來互動，應受社會公評，也應坦然面對社會公評。

對於疑似網軍大量洗版，他跟時代力量長期深受其害，呼籲不分黨派的政治人物，都應該不分輿論風向、顏色，譴責這種意圖影響、操縱輿論，破壞公眾理性討論的惡意帶風向。

不過，邱顯智也說，他是以一點過來人的心得分享，要進廚房，就別怕熱。面對惡意言論，他大多一笑置之，動輒揚言提告網友，大可不必。