民進黨立委何欣純10月28日在臉書上表示「交通新制過於嚴苛，應先勸導再開單」，國民黨立委游毓蘭今召開記者會，表示近年交通安全改革意識逐漸抬頭，身為交通安全的倡議者，不應放任違規犯橫行於台灣的道路上，何欣純身為本屆第八會期交通委員會召委，在選舉前做出如此舉動，就是為了選舉犧牲廣大國人的交通安全。她也直言，何欣純立委身為交通新制的聯署者之一，若認為交通新制過於嚴苛，為何不問問自己怎會有前後不一的矛盾行為，難道是當初的修法過於草率？

國民黨發言人暨立委參選人林家興在會上表示，民進黨才剛說要擺脫行人地獄，現在卻要為交通違規者護航，到底是站在公權力這一邊，還是濫用權力這一邊？再者，從3E（工程，教育，執法）的交通安全願景角度，應檢討的並不只有法條規範，重點是交通工程環境的缺陷、道路設計不良等，政府應站在職業駕駛人的角度思考。

林家興指出，包括多數紅黃線標示設置不清楚又或者不合理，造成無論司機上下貨或接送年長者等，都可能遭到有心人士檢舉，這都是交通工程環境缺陷所導致的無奈，應該重新提出修法處理，而非如民進黨陳歐珀、何欣純等委員一樣鄉愿，只想鬆綁法規，反而造成交通執法困難，成為助長交通違規、違停的幫兇。

交通專業YouTuber「企鵝」則表示，工程、教育、執法有先後順序，但是目前中央及地方政府都以交通執法為首要任務，造成矯枉過正的情形屢次發生，並且據交通部統計，七八月取締違規件數暴增，交通事故件數卻沒有下降，顯見交通工程及教育的改善遠比執法重要。

他強調，而針對危險駕駛違規慣犯，不僅不能放寬現行交通法規，交通部更應嚴格執行吊扣作業，當然這都必須建立在記點制度及交通工程重新檢討的前題之上，否則恐發生超商物流車上下貨一天之內，駕照就很可能被遭到吊扣。

游毓蘭強調，教育、工程、執法缺一不可，每位用路人無論是行人或是駕駛者，都能文明而安全的用路，但是法必須合理，並且一旦立法就不能只是參考，要讓每位民眾都不必違規、不想違規、「不能違規，也不敢違規」。因此更需要客觀數據分析每個路口、路段，並且通盤檢討經常違規停駛之路段的紅黃線設置。