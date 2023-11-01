民眾黨立委參選人蔡壁如被爆出，今年4月受中國統戰情蒐單位邀請赴陸「學術交流」，但回台後卻宣傳大陸的「惠台措施」。立法院民進黨團今表示，雖不反對兩岸有意義的交流，但民眾黨內不僅蔡壁如接受統戰智庫邀約，柯文哲又說要提名具統戰背景的徐春鶯任不分區立委，顯示柯對中釋出善意，危害到台灣的國家安全。

立委莊瑞雄表示，中國對台的惠台措施統戰意味十足，中國對台威脅方方面面，奉勸蔡交流很好，但是要特別小心成為被統戰的工具，即將參選國會議員的人，每個人都要有基本認知，民進黨團政策主張沒有反對兩岸交流，交流很好，但成為統戰工具，民眾不樂於見到。

莊瑞雄強調，蔡壁如2022年曾在臉書發表，中國的認知作戰無所不用其極，呼籲大家認清中國的兩面手法，一方面用軍機擾台，一方面給糖吃，很典型的文攻武嚇，他現在要將臉書文章再送給她，讓蔡回憶，不要為了選舉失去戒心，不要忘了心裡的防線。

立委洪申翰說，民進黨從頭到尾沒有反對兩岸有意義的交流，不反對任何政黨交流，但他們想問，

民眾黨為何偏偏要挑具統戰背景的陸配，明明有這麼多熱愛台灣的陸配，卻偏偏挑一個主張兩岸加速統一的陸配，這是他們最狐疑的地方，柯文哲應該要說清楚。

立委劉世芳說，不只有蔡接受統戰意味的智庫邀約，民眾黨有國會議員透過宮廟的交流系統赴陸被阻擋，柯前2天又說要提名徐春鶯，顯見最終的源頭還是在柯，柯對中的態度有非常大的質疑，這是在對中國釋放善意，危害到台灣本身的國家安全，甚至被當成中國統戰系統的傳聲筒。

劉世芳說，柯文哲說要擔任中美溝通的橋樑，代表的是台灣人的立場，而不是代表中國發聲，柯真的很會選舉，透過媒體釋放出對北京的訊息，這才是非常偉大的選舉戰術。