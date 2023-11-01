對於近日籃壇發生球員涉賭、假球的負面消息，中華民國籃球協會11月1日上午召集PLG和T1兩個聯盟代表及體育署代表開會，籃協副秘書長兼發言人張承中表示，如果這次事件牽連多人對於懲處也在所不惜，未來也要求裁判簽切結書，並預計12月會討論一個讓所有聯盟遵守的規章。

張承中表示，這場會議籃協代表有秘書長李雲翔、副秘書長兼發言人張承中、PLG聯盟事務長蔡裕隆、T1聯盟秘書長王志群，體育署競技運動組科長周德倫等代表。

籃協也發表聲明表示，國際籃球總會FIBA要求各會員必須設正式專職人士Single Point of Contact for Integrity (“SPOC”)，職責是透過具體的宣導計劃，提升公平競賽意識，建立一個可以舉報違反公平競賽事件的平臺，就違反公平競賽的事件，做為FIBA的聯絡窗口，在調查期間配合FIBA和其他主管機關，確保賽事皆遵守FIBA關於下注與操控比賽的相關規定，籃協比照FIBA的做法，籃協要求三聯盟及15隊應皆增設專職人員，專門負責防賭及假球事務，球隊應建立對聯盟、籃協的通報機制、定期會議交換管理情資。

中華民國籃球協會副秘書長暨發言人張承中表示，針對裁判可能涉賭，籃協也將推動三聯盟同步規範裁判，籃協裁判委員會已有裁判監控、迴避機制，將推動裁判簽署切結書，如有涉賭或假球情事，應負高額違約金及損害賠償之責，清理門戶絕不手軟，籃協也建議各隊再加強球隊管理責任及懲處球隊的規定，統一各隊嚴格球員懲處方式、整合球員合約及切結書的責任，球隊應加強對球員法治宣導。