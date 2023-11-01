民進黨立委趙天麟宣布退選後，黨內推派高市議員黃捷接棒參選高市第六選區立委，但黃捷近日頻挨批空降「落跑」，同黨議員林智鴻力挺黃捷表示，黃捷在議會問政的表現早就是立委等級，此次勇敢承擔也是世代交替指標，不像北市議員徐巧芯打敗立委費鴻泰後，至今雙方還無法同台。

林智鴻指出，黃捷在議會問政時關心諸多城市前瞻發展政策，表現早就是立委等級，此次臨危授命接受徵召、擴大服務觸角，不僅展現年輕人接受挑戰的勇氣，更是世代交替指標，不用像徐巧芯「神擋殺神」打敗費鴻泰後，至今還無法同台造勢，用惡質攻擊手段達成「世代交替」，才是年輕從政者的惡例。

林智鴻表示，立委第六選區與黃捷擔任議員代表的鳳山是一線之隔「還共有一條澄清路和一座衛武營公園」，國民黨要用「落跑」擴大解讀，不僅無法抵擋年輕人擴大在地服務的決心，更顯得自己無法面對朱立倫、韓國瑜、侯友宜都在市長任內請假參選總統的劣跡。他批評，黃捷一樣會去議會問政，履行議員職責，反觀侯友宜會否進新北議會接受議員預算審查與質詢？

林智鴻認為，要論在地與世代交替，國民黨拿黃捷做文章，簡直是自相形穢，比如北市議員游淑慧今年爭取國民黨港湖區立委提名失利後，被喬去「隔壁」士林大同區參選，而港湖區議員李彥秀，卡著議員席次不讓黨內新世代出頭，兼任國民黨副祕書長、掌握黨機器宛如「球員兼裁判」把游淑慧喬掉，國民黨也沒有像此刻攻擊黃捷般批評什麼。

此外，徐巧芯更與立委費鴻泰在初選「殺紅眼」，從菜市場假摔、罵費「從不攻擊民進黨」、批評費是「偽君子」等，用「神擋殺神」的汙濁手段遂行政治目的，搞得自己縱使初選過關，費鴻泰也不願幫她站台，里長甚至連看板都不借她，這種奠基於仇恨的「世代交替」，正好和此次黃捷出馬參選，是在臨危授命下進行交替，且選擇世代合作的路線，可說完全兩樣情。