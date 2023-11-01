為協助學校整合閱讀資源、發展閱讀教育，教育部國教署推動增置「圖書館閱讀推動教師」，藉由學校專任教師接受圖書資訊及閱讀相關教育訓練，以創新的教學方法結合學校特色，發展主題式的動態閱讀活動。

教育部表示，「圖書館閱讀推動教師」結合語言、數學、自然、社會、藝術、綜合、科技等領域教師協同教學，以動態主題方式發展閱讀教育。例如走讀老街、閱讀社區等創新教學活動，閱讀推動教師幫助學生在動態學習中發現閱讀樂趣，進而提升學生閱讀動機，讓學習不再枯燥。

宜蘭縣育英國小的圖書教師與「利澤國際偶戲藝術村」合作辦理閱讀活動，111學年度以走讀利澤老街、偶戲箱製作為題，帶領學生跟著學者、耆老認識在地著名的建築歷史典故，並由學生創作劇本，製作偶戲箱，進行戲偶表演，活化閱讀元素，增添閱讀互動樂趣，從閱讀生活周遭的人、事、物出發，開拓閱讀領域增廣視野。

新竹市北門國小圖書教師帶領學生實地踏查該市北門大街，辦理「北門街家鄉文學走讀」的社區閱讀活動，實際觀察傳統進士古宅，及當地著名古蹟建築長和宮的雕刻藝術，讓傳統文化與生活產生連結。

國立嘉義大學附小圖書教師則結合社區傳統「剖香腳」產業，安排學生到社區參加每年一度「剖香腳活動」，將社會課程結合社區資源，讓學生見證傳統手工的價值，認識家鄉文化特色。

教育部表示，閱讀力是國家競爭力的指標之一，閱讀須從小培養，藉由圖書館閱讀推動教師的專業與努力，增加閱讀推廣活動的深度及多元樣貌，並將閱讀融入在地生活，與社區結合建構閱讀網，擴充閱讀廣度，提升閱讀素養。