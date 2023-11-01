國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜及民眾黨總統參選人柯文哲昨（31）日進行約53分鐘會談，引發各界高度關注。國民黨台北市議員、立委參選人游淑慧列出合作3大要件，並表示藍白若合，選戰將迎來2024最戲劇性轉折，該文也引來不少網友議論。

游淑慧今在臉書表示，藍白若合，選戰將迎來2024最戲劇性轉折，未來73天將另起新局、重新來過。游淑慧認為，藍白要成功合作有三大要件，包括堆疊善意，彼此妥協，各取所需，善意首要，妥協是過程，結果是大家各取所需，真誠合作。

對此，許多網友回文表示「如果藍白再不合，就承接百姓海嘯的怒火，誰都跑不掉」、「柯毫無善意，唯我獨尊的心態，藍若與他合，絕對是自找苦吃」、「柯只想吸國民黨的血而已」。

針對昨日會談，朱立倫今表示，會談中有包括堆疊善意、降低彼此疑慮以及提出政黨協商方法等，此外，也談到未來選戰會碰到的問題以及如何面對民進黨。但柯已喊出沒方案不用再談，朱則強調要有一些方案，參照國外的意見，堆疊善意、減少疑慮。