前海軍顧問郭璽遭國民黨台北市議員徐巧芯指控將潛艦國造機密外洩給韓國顧問，媒體人吳子嘉及張禹宣今共同告發郭璽、潛艦國造小組召集人黃曙光與潛艦國造海昌廠長柳思蘶等人。徐巧芯質疑，民進黨主席賴清德高喊「抗中保台」，甚至指控凍結國防預算的立委就是賣台，那郭璽算不算賣台？

吳子嘉指出，黃曙光、郭璽及柳思蘶3人關係密切，柳思蘶曾任黃曙光擔任參謀總長時的辦公室主任，後黃曙光指派他擔任潛艦國造海昌廠廠長；而郭璽則在黃曙光擔任海軍司令任內時受聘為海軍顧問，因而獲黃曙光指示負責國外潛艦製造商招聘。

徐巧芯將郭璽等人與韓國顧問對話的錄音檔整理成7萬字逐字稿，揭露潛艦國造弊案幕後疑雲。張禹宣指出，郭璽試圖說服韓籍池顧問離開原本的SI公司，進入郭自己的公司，並由韓籍翻譯王小強擔任掛名董事，試圖接下潛艦國造第2至8艘標案。

郭璽曾對王小強說，潛艦國造下一階段由柳思蘶負責，張禹宣說明，這段對話發生在黃曙光與柳思蘶還沒開始執行潛艦國造下一階段時，顯示郭已經提前知道相關資訊，而郭認為他有上級的支持，所以能主導計畫進行，並取得相關利益。

而柳思蘶更曾對王小強說，有部分資料因為涉及保密協定，還不能給韓國顧問看，不過「我會跟你們約個時間，我會在外面給你們看」、「兩個禮拜內，我就會單獨約池先生在外面見面」。

至於黃曙光在背後角色，張禹宣則指出，錄音檔中柳思蘶曾提到黃曙光曾指示如何切割LEP（潛艦延壽案）與IDS（潛艦國造案），更直言背後high level就是黃曙光；郭璽更曾說過，他（柳思蘶）能夠決定的事情，多半是靠黃總長背書、「柳廠長做什麼事情都有黃在後頭撐著」。

張禹宣表示，從這些錄音內容可以知道，郭璽與柳思蘶都需要將潛艦國造相關計畫向黃曙光報告，並得到黃同意，顯示黃曙光知悉2人行為，更曾給予指示。

徐巧芯痛批，賴清德到處喊「抗中保台」，更說若國民黨立院席次過半潛艦國造就做不下去、立委刪減或凍結國防預算就是賣台，但是民進黨執政7年半、4000億的經費卻是讓軍火商及掮客上下其手，甚至柳思蘶就更曾向韓國顧問商討潛艦要使用的潛望鏡、哪些武器系統要更新及使用哪套戰鬥系統等。

她說，賴清德和民進黨及綠營名嘴都在說立委馬文君洩密，但真正洩密的就是郭璽本人，且法律上認為祕密一旦公開就不再是祕密，如果郭璽沒有洩密給韓國顧問，後續根本不會發生錄音檔流出的事情，郭璽就是「惡人先告狀」。

而吳子嘉及張禹宣則於今早告發黃曙光涉嫌違反《刑法》第109條第2項之洩漏交付國防祕密罪，及第134條公務員加重條款與《政府採購法》第89條第2項之洩漏應祕密資訊未遂罪；柳思蘶則另外遭控違反《貪汙治罪條例》第4條1項5款違背職務行為之罪；另告發郭璽違反《刑法》第109條第2項之洩漏交付國防祕密罪與《貪汙治罪條例》第11條之罪。