聯詠第三季營收289.3億元，季減少4.5%，表現符合預期；單季毛利率、營益率分別季減0.6個百分點、0.2個百分點、至42.3%以及24.7%，超越前次財測上緣(40%/23.5%)水準；單季稅後淨利63.66億元，季減少7.36%，每股純益10.46元。累計前三季營收832.75億元，年減少4.87%，累計每股純益29.56元。

聯詠第三季毛利率優於預期且超越財測上緣，主要動能來自於美金升值、前後段供應端成本下降，以及庫存回沖利益3億元貢獻毛利率約1個百分點。

展望第四季，法人表示，基於TV面板拉貨逐步放緩下，預期TV DDI/SoC訂單將相對疲弱，惟觀察DDI供應鏈之手機AMOLED DDI訂單維持穩健，係受惠於近期手機供應鏈回溫且安卓手機AMOLED採用度提升，目前預估聯詠四季營收季減中個位數，但也重申聯詠為DDI領域首選個股，主因為安卓手機AMOLED DDI滲透率預估將自今年約42%提高至明年49%，且大陸面板廠持續擴大市占率下有利一線DDI廠商，另外，正向看待聯詠持續產品組合與成本優化下，毛利率將有結構性改善。

聯詠將在11月8日舉行法人說明會，屆時將會對第四季營運、DDI產業近況、消費性電子市場回穩與否做出更詳盡說明。