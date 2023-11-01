國安局長蔡明彥為協力調查局有效建構全球犯罪防制網絡，今應邀出席調查局主辦的「2023台灣亞非論壇-區域安全與跨境犯罪國際研討會」，發表「中共複合式威脅對台灣安全的影響」英文專題演講，分析中共透過軍事恫嚇、經濟脅迫、外交打壓、網路駭侵及認知作戰等複合式威脅手段，企圖影響我2024年大選走向，並強調我國願與國際社會分享應處中共威權脅迫的經驗，盼能提供國際民主社群借鑒。

蔡明彥在演講中說，中共對各國遂行多元滲透活動，創下歷年來高峰，加劇國安挑戰與威脅。在政治外交方面，中共持續強化「一中」格局打壓台灣國際參與、破壞我外交邦誼，並與俄國深化全面協作關係，牽動台海及區域安全穩定。

而在軍事安全方面，蔡明彥表示，中共頻繁運用海空武力對臺威懾，並以「創造先例、形成常態」手段，進行灰色襲擾活動，測試我反應底線；在經貿科技方面，中共則持續威逼在陸臺商進行政治表態，同時加大對我企業科技竊密及人才挖角。

至於在兩岸交流方面，蔡明彥則指出，中共疫後積極邀訪我基層、青年赴陸，營造「大交流」氣氛，謀拓展對台統戰渠道；另在認知作戰及網駭方面，則陸續散布「和戰選擇」等爭訊，企圖影響選民投票意向，以及利用APT、DDoS等網駭手段攻擊我關鍵基礎設施，消耗我政府部會應處資源。

蔡明彥表示，中共長期對台灣進行「無煙硝戰爭」，且以台灣為試點，測試各種複合式威脅工具，並拓展至其他國家，已成為國際社會共同面臨之國安難題。我政府將持續加強與各方之戰略溝通及國際合作，建構「共同威脅圖像」，共維區域安全與穩定。

蔡明彥強調，台灣也正擴展國際產業合作，強化供應鏈韌性及經濟安全，並加強即時查處機制及公眾媒體識讀能力，反制中共認知戰威脅。