許多工廠使用活性碳以減少製程中揮發性有機物（VOCs）的產生，但如果沒有落實操作，反而會增加汙染量，影響空氣品質。台南市政府環保局除加強查核，還引進管道連續監測系統，希望掌握工廠防制設備落實度，提高工作效能。今年前9個月已有3家工廠被查獲沒有定期更換活性碳，並被追討不當利得753萬元。

環保局表示，全市使用活性碳有121家工廠，主要為塑膠製造業占27％為最多，其次為染料、塗料製造業佔11％，其他還有橡膠製品製造業、化學製品製造業等。今年前9個月環保局共查核25家工廠，發現有3家沒有定期更換活性碳，已追討不當利得753萬元。

此外，環保局也導入Mini-CEMS管道連續監測系統、排放管道濃度檢測，提升檢測量能。

環保局指出，活性碳是工廠處理揮發性汙染物時常見的防制設備，具有操作技術低、無二次汙染問題，相較熱處理技術防制費用高、洗滌技術操作技術高及有二次汙染處理問題，活性碳使用占比遠高於其他防制技術。

不過，環保局透過現場查核發現，部分業者並未落實活性碳操作，包括使用劣質活性碳、未定期更換活性碳、未添加足夠活性碳量等，導致汙染量不減反增，甚至衍生民眾陳情及空氣品質不良問題。

環保局長許仁澤強調，該局已在各工業區、畜牧場、交通要道合計建置1400顆微感器，全天候監控空氣品質，正值秋冬空品不良季節，裁罰金額也相對加重，呼籲業者平時就要落實空汙防制操作，該局將不定期派員稽查，如發現未落實操作者，將處10萬元以上至2000萬元以下罰鍰。