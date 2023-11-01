台灣彩券1日推出刮刮樂壓軸新品─「歡樂大集合」每張500元 頭獎500萬元共3個，中獎率41.6％；另一款「金多謝」200萬元也有3個，中獎率為30.1％。

台灣彩券總經理謝志宏說，1日同步推出「歡樂大集合」與「金多謝」2款第二屆刮刮樂壓軸新品。「歡樂大集合」每張售價500元，票面璀璨煙火與星芒繽紛點綴，特別集結「麻將」、「連線」、「對位型」及「井字型」共4種廣受喜愛的人氣玩法，提供多重的刮獎體驗，還有機會4種玩法都中獎，趣味又充滿期待感，頭獎500萬元共有3個，5,000元（含）以上獎項超過50,000個，總中獎率41.6％。

謝志宏進一步指出，另一款「金多謝」每張售價200元，映入眼簾即為醒目的「感謝」與浮現各式愛心的券面設計，傳達對所有以行動支持公益彩券民眾的感謝，只要「您的號碼」對中「幸運號碼」即得對應獎金，若刮中「愛心」符號即得獎金1,000元，頭獎200萬元共有3個， 1,000元（含）以上獎項超過33萬個，總中獎率30.1％。