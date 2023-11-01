沙烏地買不成48架「颱風」（Typhoon）戰機，很可能轉頭向法國大買54架「飆風」（Rafale ）戰機。

在德國以沙烏地阿拉伯違反人權為由，阻止出售48架英製「颱風」（Typhoon）戰機給利雅德後，英國可能首當其衝，蒙受高達150億英鎊（近6,000億台幣）的損失。此外，除了超過6,000名戰機專家外，約2.8萬份供應鏈的工作也可能受影響。

據《每日郵報》（Daily Mail）和《快報》（Express）1日報導，由於英國皇家空軍從2025年起，將逐步淘汰「颱風」戰機，因此要是沒有來自海外的訂單，英國航太系統（BAE System）的生產線將被迫關閉。而準備從中得利的，很可能是打造「飆風」（Rafale ）戰機的法國達梭航太（Dassault Aviation）。

「颱風」戰機是由包括英、德等國在內的歐洲戰機（Eurofighter）聯盟所打造，出口必須要所有的成員點頭。而德國之所以會投反對票，是因為流亡美國的沙烏地異議記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）2018 年在沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館遇害，加上柏林抗議沙國空襲葉門，導致平民喪生。

而任何資金短缺，都可能連帶衝擊英國研發下一代戰機的「全球空戰計畫」（Global Combat Air Program，GCAP）。英國智庫「皇家三軍研究所」（RUSI）空戰專家布朗克（Justin Bronk）便指出，就英國身為可靠武器夥伴的聲譽而言，要是不能確保這項軍售進行，將成為英國的污點。

事實上，最初英國政府5年前簽下這筆軍售案時，以為會獲得德國、義大利和西班牙等歐洲戰機夥伴支持。直到昨晚，英國政府仍說，英方堅定信守對沙烏地阿拉伯王國戰略防務關係的承諾。