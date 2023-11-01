大陸國務院本周二下發文件，宣佈成立新疆自貿試驗區，以加強「一帶一路」核心區建設。那麼，新疆自貿區的成立能否達到官方預期的效果呢？自由亞洲電台引述學者分析稱，新疆自貿試驗區的建立旨在加強中國「一帶一路」倡議與中亞的陸路聯繫，但能否發揮吸引中亞外資的作用則令人質疑。

據中國官媒新華社本周二報導，大陸國務院近日印發《中國（新疆）自由貿易試驗區總體方案》，宣佈在新疆建立自貿區。

加強「一帶一路」陸路聯繫 地方官擁有更大自主權

根據上述《方案》，新疆自貿試驗區的建立旨在構建新疆融入國內國際雙循環的重要樞紐，服務「一帶一路」核心區建設。此外，《方案》還將賦予新疆自貿試驗區的官員更大改革自主權，以制定吸引鄰國投資者的政策。

路透社指出，毗鄰新疆的除阿富汗外，其他鄰國都是中方所謂復興古代絲綢之路這一雄心勃勃項目的成員。

報導引述新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎分析，新疆自貿試驗區的建立旨在加強中國「一帶一路」倡議與中亞的陸路聯繫，但能否起到吸引中亞外資的作用則令人質疑。

「新疆自貿試驗區會加強『一帶一路』陸路的聯繫和貿易，算是『一帶一路』比較成功的部分，或許是在加強現在已有的成效。」莊嘉穎說：「中亞國家能對外投資的資本應該少於中國很多，他們更希望吸引中國在他們境內投資。」

美國民間機構「信息與戰略研究所」經濟學者李恆青分析說，新疆自貿試驗區的覆蓋範圍主要針對中亞，即哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克這幾個前蘇聯的加盟共和國，而這些國家大部分並不害怕國際社會因新疆人權問題而實施制裁的政治風險。

「這幾個蘇聯加盟共和國發展都非常有限，它們也沒有那麼多資金來投入。只有哈薩克在努力和西方進行接觸，它可能會投鼠忌器。比如進口新疆棉製品、光伏太陽能產品，會因為西方的制裁小心一點。」他說：「但其他國家不太會聽西方的話，它們更多還是依靠俄羅斯。」

涉及新疆強迫勞動 國際社會廣泛制裁

根據中國官方週二公佈的上述《方案》，新疆維吾爾自治區政府和新疆生產建設兵團將主要負責自貿試驗區的建立。然而早在2020年，新疆生產建設兵團就因涉及侵犯人權而受到美國、加拿大等西方主要國家的廣泛制裁。

2021年底，美國通過《防止強迫維吾爾人勞動法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act）。該法禁止原產地為新疆的產品或被列入該法實體清單上的公司生產的商品進口至美國，除非相關進口商能夠證明這些商品並非由強迫勞動生產。

報導稱，今年8月初，美國政府將中國駱駝股份 (Camel Group)和晨光生物科技集團股份有限公司（Chenguang Biotech Group Co.）列入上述實體清單，從而將該份清單上的實體數量增加至24個。

自美國海關和邊境保護局於2022年6月開始執行《防止強迫維吾爾人勞動法》以來，官方數據顯示，美國海關和邊境保護局已經審查了超過4600批貨物，總價值超過16.4億美元。

中國國務院在該項《方案》中還強調，新疆自貿試驗區建設過程中「要牢固樹立總體國家安全觀，強化底線思維和風險意識，切實加強風險防控體系建設，維護國家安全和社會安全」。