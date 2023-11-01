柯文哲今出席「淨零碳排 永續未來」氣候政策記者會。（楊亞璇攝）

民眾黨提名陸配徐春鶯為不分區立委參選人引發爭議，國安會祕書長顧立雄今表示，任何政黨要提名不分區立委代表這個政黨參與立委選舉，都有義務和責任進行查證，並揭露她跟大陸之間關係。柯文哲反嗆，民進黨與親中舔共的立法委員擔任外交國防委員會召委，應立刻調查，還有行政院副院長鄭文燦那個照片是台灣還是澳門也要清楚，他批，這國安會秘書長失職、「這個叫討打」。

針對顧立雄的說法，柯文哲今出席「淨零碳排 永續未來」氣候政策記者會受訪時炮轟，作為國安會秘書長更要清查，民進黨與親中舔共的立法委員擔任外交國防委員會召委，是不是應該立刻展開調查？還有行政院副院長鄭文燦那個照片是台灣還是澳門要清楚，因為澳門也是在敵國的範圍內，國安會秘書長不是要做這些事情嗎？

柯文哲批，已知現行犯不處理，老是去想可能的未來犯，現行犯不處理處理未來犯，這國安會秘書長失職，「這個叫討打」。

而陸配團體質疑，柯文哲交付任務給徐春鶯，去跟大陸團體談？柯聽聞後反問，是誰講的？不要這樣講說「有人」，「我最討厭這種，誰講的？誰講的嘛？」他說，你不能說聽說你昨天怎樣，哪有這樣搞的，這就典型製造假新聞，「我跟你講，我還沒有看過她，怎麼交代任務？」

媒體問，不知道徐目前的動向或是是在中國？柯文哲說，昨天問過了，她應該今天晚上會回來。

網紅陸配上官亂認為，如果柯文哲真的是為了陸配圈好，而不是為了討好對岸，找一位熟悉新住民業務的技術官僚或者NGO人士即可，不一定非得是陸配。柯文哲回應，一時之間無法了解問題的邏輯，不要拿一個誰的意見來問他，台灣有2300萬人口，有時候沒辦法回答每一個人的意見。

另外，基進黨質疑，民眾黨立委參選人蔡壁如今年4月不是跟智庫交流，而是去跟大陸統戰單位交流，柯文哲對此反擊，「如果去中國就有被統戰的危險，目前台灣去過大陸應該有幾百萬人，這幾百萬人都中共同路人？」