桃園市長張善政1日主持主持市政會議，接受文化局呈獻2023美國繆思創意大獎及設計大獎，他大讚文化局的團隊相當優秀，近期拿到多個國際大獎，另也再次宣布明年桃園國際動漫大展將移師中原營區辦理。

美國謬思設計大獎及謬思創意設計大獎，隸屬於國際獎項協會的重點設計賽事，每年吸引全球眾多設計者踴躍參加。2023桃園閩南文化節系列活動「藝閣vs踩街」及自製大戲《鬥陣3》分別榮獲「美國繆思創意大獎－活動類」金獎及最高榮譽鉑金獎；2023桃園地景藝術節也榮獲「美國繆思設計大獎－概念設計展覽及活動類」金獎。

張善政表示，桃園這次獲得許多獎項，活動辦得有格調才能在國際被看見，可見文化局的團隊有多優秀，更向文化局團隊呼籲，既然拿了獎就要持續得獎。他還提及，桃園國際動漫大展至今舉辦第12年，每年吸引不少民眾參加，明年將在中原文創園區舉行，屆時歡迎民眾共襄盛舉。

文化局則說，桃園以閩南文化節讓世界看見臺灣的民俗文化，並以地景藝術節讓世界看見臺灣的藝術能量，參觀人次更超過百萬，也希望未來能持續帶給市民更多優質的藝文活動。