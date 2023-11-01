澎湃新聞1日報導，大陸全國或各地11月起，一批新規開始施行，涉及工資、電價、生態保護、體育活動、取消外國公文書認證要求等，也規定了電動車四大新標準。天津、廣西兩地決定調整最低工資標準；海南省規範要求公攤電費不得計入終端使用者電價，嚴禁重複收費；廣州規定任何組織和個人不得隨意放生野生動物；昆明規定文明賞鷗設有罰則；四川強化對永久基本農田的保護。深圳電動車違規停放最高罰5000元（人民幣，下同，約合新台幣2.2萬元）。

大陸體育總局發布群眾體育賽事活動《辦賽指南：編制內容與評估指引》《參賽指引：編制內容與評估指引》《安全評估技術導則》《運營服務規範》等四項體育行業標準，1日起實施。支撐體育政策措施落地實施，解決群眾體育賽事活動辦賽參賽不規範、安全監管手段不完善、執法依據不充分等問題。

大陸海關總署自1日起取消出口貨物原產地企業備案事項，原產地證書申請人可直接通過國際貿易「單一窗口」、互聯網＋海關、中國貿促會申報系統等申領原產地證書。

大陸生態環境部1日起實施《自然保護地生態環境調查與觀測技術規範》對自然保護地全方位立體化觀測，進而規範自然保護地生態環境調查與觀測的指標、技術方法、品質控制要求等。

電動車行業1日起迎來大陸全國性電動自行車《通用要求》《乘員防護總成技術要求及試驗方法》《蓄電池系統安全要求》及《標誌要求》等四項新規。規範電動車設計製造、安全性能、電池系統和標識。

今年3月中國加入《取消外國公文書認證要求的公約》。公約將於7日生效，意味著中國送往其他締約國使用的公文書，僅需辦理《公約》規定的附加證明書（Apostille），即可送其他締約國使用，無需辦理中國和締約國駐華使領館的領事認證。其他締約國公文書送中國大陸使用，只需辦理該國附加證明書，無需辦理該國和中國駐當地使領館的領事認證。

地方法規部分：

海南省發改委、工信廳、住建廳和市場監管局發布《關於進一步明確非電網直供電環節電價政策及公攤收費有關問題的通知》1日起施行，進一步規範非電網直供電價格行為。規定公共部位、共用設施和配套設施用電的電費、變壓器和線路損耗等可通過物業費、租金、服務費或公共收益等途徑解決，但不得將其計入終端使用者電價，變相不執行規定的電價標準，嚴禁重複收費。

《廣州市野生動物放生管理規定》於11月1日起施行。《規定》第四條詳細列出不得放生物種，包括鱷雀鱔、豹紋翼甲鯰、齊氏羅非魚、淡水白鯧、食蚊魚、埃及塘鯴、泰國鯪魚、大鱷龜、紅耳彩龜、美洲牛蛙及其他境外野生動物物種。《規定》還指出，任何組織和個人不得隨意放生野生動物。

1日起《昆明市文明觀賞紅嘴鷗規定》施行。《規定》從保持文明觀賞距離、避免直接接觸、文明拍攝、投餵符合品質標準的鷗糧等方面鼓勵和宣導人們文明觀賞；明確觀賞紅嘴鷗的3種禁止性行為，界定常見的不文明行為，不干涉紅嘴鷗的自然生活。新設行政處罰，違反《規定》且拒不改正，處以50元以上500元以下罰款。

《四川省自然資源廳土地管理行政處罰裁量權規定》從1日起施行，強化對耕地特別是永久基本農田的保護。深圳新修訂《深圳經濟特區消防條例》1日起實施，加強電動自行車、電動摩托車消防安全監管。違規停放、放置電動自行車、電動摩托車和蓄電池，且拒不改正的，對單位處1000元以上5000元以下罰款，對個人處500元以上1000元以下罰款。

天津、廣西兩地調整最低工資標準， 1日起執行，天津月最低工資標準由2180元調整為2320元；時薪調整為24.4元。廣西最低工資一類地區上調至1990元、二類1840元、三類1690元。

新修訂的《寧夏回族自治區司法鑒定管理條例》於11月1日起正式施行。明確迴避情形。

重慶《重慶市審計條例》1日起施行，規定健全干預審計登記報告制度。

拉薩推出首部關於基層治理方面的地方性法規《拉薩市民族團結進步條例》和《拉薩市網格化服務管理條例》兩部地方性法規。